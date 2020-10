Uomini e donne, Davide porta in esterna Chiara. Beatrice furiosa: "Preferisci qualsiasi altra persona a me" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Puntata di Uomini e donne che ha regalato diversi colpi di scena quella di lunedì 26 ottobre su Canale5. Una puntata incentrata principalmente sul tronista Davide Donadei, che aveva a disposizione soltanto una esterna.

Così ha scelto di vedere Chiara Rabbi, la quale non ha nascosto la sua attrazione per lui. Inevitabilmente Beatrice Buoncore al rientro in studio ha manifestato tutto il suo disappunto per la decisione di Davide di non portare lei in esterna: "Da lui ho aspettato un qualcosa che non è mai arrivato - ha affermato -. Ha preferito qualsiasi altra persona a me, ora mi dà il contentino", ha sottolineato la ragazza spiegando la sua reazione alla padrona di casa Maria De Filippi, che le ha chiesto come avesse passato il suo compleanno.

Per chi si fosse perso tuttavia la puntata di lunedì 26 ottobre eccone una sintesi.

Uomini e donne torna martedì 27 ottobre, sempre alle 15, sempre su Canale5.

