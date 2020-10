Giulia De Lellis mezza nuda in Franciacorta. Scatto in intimo sexy e replica all'ex Damante: "Io ho la coscienza pulita" | FOTO

26 ottobre 2020 a

a

a

Giulia De Lellis vuole tenersi lontano dalle polemiche. Dopo le rivelazioni del suo ex Andrea Damante a Verissimo su Canale5 nella puntata di sabato 24 ottobre ("Giulia sta insieme a Carlo Beretta, pensavo fosse mio amico, invece"), l'influencer e modella da quasi 5 milioni di followers ha replicato con fermezza: "Ho ovviamente visto e sentito l'intervista, l'unica cosa che sento di dirvi è che con la coscienza pulita si può fare sempre tutto". Insomma, nessun tradimento, ma una nuova storia nata dopo la conclusione del rapporto con Damante.

Intanto Giulia De Lellis continua a pubblicare scatti sexy sul suo profilo Instagram. L'ultimo la immortala mezza nuda, in intimo sexy con una elegante mini pelliccia: "Era il mio ultimo risveglio in Franciacorta - si legge nel post -. Un posto bellissimo per staccare che vale la pena visitare. Buon inizio settimana a tutti voi". L'occasione è stata l'ennesima campagna pubblicitaria e come al solito la De Lellis ha fatto centro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.