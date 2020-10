Stasera in tv 26 ottobre, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip. Guenda e Stefania attaccano: "Tutti ossessionati dalla loro immagine" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Torna l'appuntamento con Grande Fratello Vip in prima serata su Canale5. Alle 21,25 andrà in onda infatti il programma condotto da Alfonso Signorini, con Antonella Elia e Pupo in veste di opinionisti. Lunedì 26 ottobre è previsto l'ingresso di tre nuovi concorrenti: tra questi Stefano Bettarini insieme a Selvaggia Roma e Giulia Salemi. Intanto nella casa Guenda Goria è giù di morale e non si capacita del comportamento di alcuni suoi coinquilini che l’hanno severamente criticata per aver esternato un suo pensiero sulla famigerata frase di Balotelli a Dayane Mello a tavola. “Siamo qui per fare dolci e docce?”, si domanda e il tono è polemico.

Stefania Orlando e Guenda Goria contro il gruppo

Con lei c'è Stefania Orlando che spiega la sua visione delle cose suggerendole di prenderne atto e di non farsene un cruccio. “Quando hai iniziato a parlare, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci erano infastiditi dal fatto che si potesse modificare quell’atmosfera pacifica che c'era a tavola. Lei stava zitta, ferma e impassibile. Nessuno ha colto con curiosità questo argomento. Nessuno vuole essere turbato nella sua quotidianità, sono venuti a fare una vacanza”, dice tutto d’un fiato e le sue parole sono taglienti come lame. A questo punto Guenda rincara la dose: "Sono tutti ossessionati dalla loro immagine e basta”. Ci saranno polemiche anche stasera: appuntamento dalle 21,25 su Canale5.

