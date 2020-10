Stasera in tv 26 ottobre, su Rai2 il documentario inedito The choice. Tutto sulle presidenziali Usa: i retroscena | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Presidenziali Usa in prima serata lunedì 26 ottobre su Rai2. Dalle 21,20 andrà infatti in onda il documentario The choice, dedicato appunto alle elezioni del prossimo novembre. In prima visione un modo diverso per raccontare le elezioni americane, oltre l’approfondimento. Si tratta della prima di due serate evento proposte da Rai Documentari in collaborazione con la televisione pubblica americana Pbs e il programma televisivo Frontline, alla vigilia delle elezioni.



The choice La scelta conterrà un grande racconto, esclusivo e unico nel suo genere, dei due candidati, Donald Trump e Joe Biden oggi in corsa per la presidenza della prima potenza economica e militare del mondo: gli Stati Uniti d’America. Grazie a testimonianze inedite come Mary Trump, la nipote del presidente in carica, la seconda moglie di Joe Biden Jill Jacobs, Steve Bannon, stratega di Donald Trump e John Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale, entrambi licenziati dall’attuale presidente. La scelta ricostruisce fedelmente le carriere, le personalità e i messaggi diametralmente opposti dei due antagonisti a pochi metri dal rettilineo finale del prossimo 3 novembre.

