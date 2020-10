Stasera in tv 26 ottobre, su Rai3 torna Report: le anticipazioni. E' già polemica per l'inchiesta sulla Lega

26 ottobre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento lunedì 26 ottobre in prima serata con l'attualità politica su Rai3. Alle 21,20 andrà in onda infatti il programma Report, con diverse inchieste condotte dal team di Sigfrido Ranucci. Al centro della puntata l'inchiesta - dal titolo Follow the money - legata alla Lega di Matteo Salvini, tra commercialisti, avvocati e prestanome. Attraverso un memoriale esclusivo, svelerà cosa si nascondeva dietro la trattativa intavolata tra l’avvocato del prestanome Luca Sostegni, arrestato a luglio prima di fuggire in Brasile, e l’avvocato della Lega Roberto Zingari. E le polemiche sono già partite con il deputato della Lega Giulio Centemero che ha presentato i dubbi sull’inchiesta denunciando il fatto che non gli è stata concessa un’intervista in diretta ma solo registrata. Poi si parlerà di pasta, con un esperimento di Carlo Latini che mostrerà come la pasta a essiccazione lenta sia più digeribile. Altro tema scottante l'intasamento legato al Covid che blocca il resto delle operazioni sanitarie a Roma. E infine la crisi del trasporto aereo dovuto alla pandemia. Appuntamento su Rai3 dalle 21,20.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.