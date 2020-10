Temptation Island, Sofia e Alessandro: torna insieme la coppia di Perugia. Lei dà l'annuncio alla radio | Video

26 ottobre 2020 a

La passione è tornata. Sofia e Alessandro, la coppia di Perugia grande protagonista di Temptation Island, è tornata insieme. Dopo tira e molla, rotture e grandi litigi (epico quello al falò del docureality di Canale 5), ecco che Alessandro Medici e Sofia Calesso stanno vivendo un ritorno di fiamma.

Ad ammetterlo è la stessa Sofia che è stata ospite di Radio Radio nella trasmissione Non succederà più di Giada Di Miceli. La ragazza umbra, divenuta star dei social dopo le uscite in tv che hanno conquistato il pubblico per il modo verace col quale si è posta, ha ammesso il grande per il fidanzato e raccontato del bel rapporto con Antonella Elia.

