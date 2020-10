Chiara Ferragni e Fedez, baci e champagne nell'idromassaggio a forma di botte: la coppia non resiste alla passione | FOTO

26 ottobre 2020 a

Fine settimana di completo relax per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più social e più influente d'Italia ha prima dedicato un pomeriggio alla raccolta del tartufo, poi gustato a cena dal cantante, visto che l'imprenditrice digitale non può mangiarlo perché incinta. Poi i Ferragnez si sono trasferiti al Relais San Maurizio, nei pressi di Cuneo, per un po' di sano relax di coppia.

I due infatti si sono tuffati in una vasca idromassaggio costruita in una botte di legno. Baci passionali e champagne, la seconda gravidanza di Chiara Ferragni procede a gonfie vele e l'influencer non rinuncia ai momenti intimi con Fedez.

