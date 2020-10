Elisabetta Gregoraci, la sua biografa a Mattino5: "E' innamorata di Francesco Bettuzzi. Sacrifici? Non sa neanche cosa siano" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Frasi al veleno da Teresa Giulietti, autrice della biografia ancora mai pubblicata di Elisabetta Gregoraci. La ghost writer della showgirl non è stata neanche mai pagata per il lavoro e così a Mattino5 ha raccontato alcuni retroscena che riguardano l'ex moglie di Flavio Briatore.

Innanzitutto sul rapporto nella casa del Grande Fratello con Pierpaolo Pretelli: "Il cuore di Elisabetta batte per qualcun altro, ma quell'uomo non è Pierpaolo", ha detto. Il riferimento, sempre secondo Teresa Giulietti, è per Francesco Bettuzzi, imprenditore ed ex pilota di aerei.

La Giulietti poi accusa la Gregoraci sui presunti sacrifici che la showgirl avrebbe dovuto fare nella sua vita: "Quando ho sentito quelle parole mi si sono venuti i capelli dritti - ha dichiarato la scrittrice - Elisabetta non sa neanche cosa sono i sacrifici".

Insomma, parole dure dalle quali l'ex lady Briatore sarà chiamata a difendersi e a replicare una volta uscita dalla casa del Grande Fratello.

