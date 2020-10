Grande Fratello Vip, Guenda Goria a Enock: "Dovevi dissociarti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli". Volano insulti | VIDEO

26 ottobre 2020 a

a

a

Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con una rissa sfiorata tra Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e Guenda Goria. Tutto nasce dalla battuta sessista di Mario Balotelli a Dayane Mello ("se entro dentro poi mi dici basta che mi fai male" ndr) in occasione dell'ospitata del giocatore nella puntata di venerdì 23 ottobre.



Lite Guenda Goria Enock Barwuah

Questa la cronistoria. I ragazzi organizzano un gioco in cui a turno uno di loro deve fare il maggiordomo a un altro concorrente. Enock però protesta: "Mia mamma ha fatto la collaboratrice domestica, così come la madre di Andrea Zelletta e si potrebbero sentire toccate", ha sottolineato Barwuah. Il gioco si interrompe così bruscamente, ma a cena Guenda Goria torna sull'argomento e affronta Enock: "Come hai chiesto di tutelare la sensibilità delle collaboratrici domestiche, avresti dovuto tutelare la sensibilità delle donne dissociandoti dalla battuta di tuo fratello Mario Balotelli a Dayane Mello", ha detto la Goria. E qui Barwuah va su tutte le furie: "Chi caz** sei, vaffan****", la replica. Enock è fiancheggiato pure da Patrizia De Blanck, che rimprovera la figlia di Maria Teresa Ruta di aver tirato fuori l'argomento nel momento sbagliato: "Che c'entra lui con il fratello", le parole della contessa. Il video era stato pubblicato nella pagina ufficiale del reality, ma è stato cancellato. Chissà se sarà affrontato l'argomento nella puntata di lunedì 26 ottobre. Appuntamento alle 21,20 su Canale5.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.