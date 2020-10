Napoli nel caos, il sindaco De Magistris a Storie Italiane: "Finiti i posti letto in ospedale per altre patologie" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è intervenuto nel corso della trasmissione Storie Italiane, programma mattutino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele.

De Magistris ha ovviamente parlato delle proteste andate in scena nel capoluogo campano contro le restrizioni imposte dal governatore De Luca. A protestare sono stati i titolari di palestre, centri sportivi e commercianti.

Il sindaco si è detto preoccupato: "Nell'incontro con il Prefetto nessuno ha rappresentato il rischio di quello che è accaduto la sera - ha spiegato -. Nel pomeriggio forte escalation. Mai come in questo momento il popolo deve essere unito".

De Magistris ha quindi illustrato tutte le problematiche: "A Napoli c'è il rischio povertà ma siamo ancora in tempo per evitare il disastro - ha detto -. Il linguaggio istituzionale greve (riferimento a De Luca ndr) entra come un proiettile nel cuore della gente".

Il sindaco ha quindi reso noto un altro dato preoccupante: "Non c'è solo il Coronavirus, i posti letto a Napoli in ospedale per le altre patologie sono finiti", ha dichiarato.

