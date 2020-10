Non è l'Arena, rissa sfiorata tra Giletti e Pedullà: "Che io aiuto le cosche non me lo dici". Faccia a faccia, panico a La7 | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Durissimo scontro domenica 25 ottobre durante la puntata di Non è l'Arena. Il conduttore Massimo Giletti infatti ha avuto un diverbio violentissimo con uno degli ospiti in studio, il giornalista de La Notizia Gaetano Pedullà.

L'argomento era la mancata nomina al Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) del pm Nino Di Matteo e della polemica che ne è conseguita (e nata proprio durante la trasmissione di La7) con il ministro della giustizia Alfonso Bonafede. Pedullà accusa Giletti di fare un favore ai mafiosi con i suoi atteggiamenti. Ed è lì che il giornalista sbotta: "Che aiuto le cosche a me non lo dice", la replica, con i due che si ritrovano faccia a faccia, al limite della rissa e in barba alle distanze anti Covid.

Giletti risponde a Pedullà

"Dovreste indagare sulla decisione di Di Matteo di mandare in pensione Davigo", ha aggiunto Pedullà. "Ma che c'entra?", è la risposta di Giletti. Pedullà non si dà per vinto: "Dice di non aiutare le cosche, l'altra settimana aveva Buzzi in studio (imputato in Mafia capitale a Roma ndr)". Il conduttore di Non è l'Arena a questo punto decide di non trascinare la polemica: "Si sieda", è l'invito a Pedullà. E il programma, seppure a fatica, va avanti.

