Io ti cercherò, con Gassmann anche Andrea Sartoretti. Vita privata e carriera: da Boris al Bufalo in Romanzo criminale | VIDEO

26 ottobre 2020

Doppio episodio finale per Io ti cercherò, la fiction di Rai1 in onda lunedì 26 ottobre, con protagonista Alessandro Gassmann. Nel cast c'è anche Andrea Sartoretti, uno degli attori più apprezzati del panorama nazionale e non solo. Andiamo a conoscerlo meglio. Sartoretti infatti è nato a New York nel 1971, vive a Roma ed è cresciuto prima in Francia e poi ovviamente in Italia.

Non solo tv, ma anche teatro e cinema per Andrea, protagonista in Piccole anime, Piovono mucche e Passo a due. Fa parte pure del cast di Mission impossible 3, a fianco di Tom Cruise. Per quanto riguarda il piccolo schermo, per Sartoretti il grande successo è arrivato con la serie Romanzo criminale di Stefano Sollima, quando ha interpretato uno dei boss della banda della Magliana, il Bufalo. In precedenza indimenticabile anche il suo ruolo nella serie cult Boris, nella veste di uno dei tre sceneggiatori che mettevano i bastoni tra le ruote al regista dell'improbabile fiction Gli occhi del cuore. Sartoretti ha poi recitato da protagonista nella serie Mediaset Squadra Antimafia (era Dante Mezzanotte) e nel 2019 nella pellicola opera prima di Marco Bocci, A Tor Bella Monaca non piove mai. Nulla trapela della sua vita privata, Sartoretti è infatti riservatissimo e sui social non appare alcun riferimento alla sua situazione sentimentale.

