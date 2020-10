"Detto Fatto", oggi lunedì 26 ottobre 2020 ritorno con Bianca Guaccero su Rai 2: nuovo orario, anticipazioni

26 ottobre 2020 a

E' il giorno del ritorno in tv del programma condotto da Bianca Guaccero. Da oggi, 26 ottobre 2020, torna infatti nel pomeriggio di Rai2 “Detto Fatto”.

Il “factual show” è alla nona stagione, un programma di tutorial in onda in un nuovo orario, dalle 14.55 alle 17.30, con alcune novità e tante conferme, a partire dai volti più amati della trasmissione. Al fianco della conduttrice, nel cast fisso del programma, ci saranno infatti anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.



Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, “Detto Fatto” dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora.

“A tu per tu(torial”, Bianca Guaccero ospiterà un personaggio famoso che si racconterà e si metterà in gioco cimentandosi in un tutorial. A inaugurare questo spazio sarà Orietta Berti.

Oggi, lunedì 26 ottobre l’esperta di moda curvy Elisa D’Ospina, parlerà di body shaming e del problema degli haters in rete. Ad affrontare l’argomento con lei, in questa puntata, ci sarà Justine Mattera. Yvonne Sciò sarà invece l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli, mentre il tutorial di cucina sarà affidato a una new entry, lo Chef Natale Giunta. Giovanna Civitillo tornerà con una nuova rubrica: “Mission (im)possibile”, per aiutare le donne a ritrovare la loro femminilità e sensualità. Sarà anche la prima ospite del nuovo talk di Jonathan Kashanian, “Il teuccio delle 5”, durante il quale lo Chef Natale Giunta sarà protagonista del “tutorial al carrello”, realizzato in pochissimo spazio, come un carrello appunto.

Nelle prossime puntate il pubblico ritroverà i volti che ha imparato a conoscere ed apprezzare in questi anni.



