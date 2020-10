Rita Dalla Chiesa, il film della sua vita a Live non è la D'Urso: lacrime sulle immagini della morte del padre e di Fabrizio Frizzi | VIDEO

25 ottobre 2020 a

Rita Dalla Chiesa si è raccontata nella puntata di Live non è la D'Urso di domenica 25 ottobre. Si è iniziato parlando dell'amore per il nipote Lorenzo, poi a quello per la figlia Giulia.

La conduttrice poi si è portata al Drive In di Barbara D'Urso e qui sono scorse le immagini della sua vita, dal ricordo del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia, fino al matrimonio con Fabrizio Frizzi. Momenti toccanti che successivamente ha commentato con Barbara D'Urso. Rita Dalla Chiesa non è riuscita a trattenere la commozione, soprattutto rivedendo le immagini del funerale del padre.

E poi ancora la carriera, con il telegatto per Forum, suo principale successo in tv. Infine la morte dell'ex marito, Fabrizio Frizzi, scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile. Dopo il film della sua vita, la conduttrice ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Giulia.

