Live Non è la D'Urso, Barbara D'Urso contro il Dpcm: "Chiudono i cinema e poi la gente è ammassata sugli autobus" | VIDEO

Puntata come al solito ricca di ospiti e di polemiche quella di domenica 25 ottobre su Canale5 di Live Non è la D'Urso. Durante la prima parte della trasmissione si è parlato molto del nuovo Dpcm firmato dal premier Conte. In collegamento anche lo chef Gianfranco Vissani interpellato sulla chiusura alle 18 di bar e ristoranti.

Stop pure a cinema e teatri ed è su questo punto che la conduttrice Barbara D'Urso ha fatto il suo accorato intervento: "Chiudono i cinema e poi la gente è ammassata sugli autobus", ha sottolineato Carmelita. Critiche al governo anche da parte di Giuseppe Cruciani: "Chi ci crede più a questo governo", ha affermato il conduttore radiofonico. Insomma, Conte nel mirino dopo il nuovo Dpcm.

