Diletta Leotta in montagna esalta i colori dell'autunno. Ma gli occhi dei fan sono tutti per il lato b | FOTO

Diletta Leotta si è regalata una giornata di relax in montagna. La conduttrice Dazn infatti, dopo le fatiche lavorative a Roma, dove ha seguito da bordo campo all'Olimpico il match tra Lazio e Bologna, ha trascorso un pomeriggio sereno in montagna, con passeggiata immersa nei colori dell'autunno, Colori esaltati dalla stessa Diletta nella didascalia.

Un paesaggio naturale straordinario, così come il fisico della conduttrice. La tuta indossata durante la giornata ha esaltato le curve della Leotta, in particolar modo un lato b scolpito, frutto del duro allenamento costante in palestra e non solo da parte di Diletta. Il pieno di like di molti degli oltre 7 milioni di followers, è assicurato.

