Giulia De Lellis, l'ex Andrea Damante è dimenticato. Ora il nuovo amore, pizza in compagnia e coccole al cane | FOTO

25 ottobre 2020

Giulia De Lellis sempre attiva sui social. L'influencer da quasi 5 milioni di followers infatti ha postato negli ultimi due giorni due scatti che hanno scatenato i suoi fan.

Nel primo Giulia guarda con gusto due pizze super farcite, una delle quali con il tartufo, alla fine la preferita dall'ex di Andrea Damante. Quest'ultimo nella puntata di Verissimo di sabato 24 ottobre ha parlato del loro rapporto finito, confessando di essere rimasto male dalla nuova storia d'amore di Giulia con l'ex amico di Damante, Carlo Beretta.

Lei tuttavia non sembra voler replicare al suo ex fidanzato, tanto da regalare un'altra immagine di serenità, in compagnia del suo cane: "Beato", lo definisce nella didascalia.

