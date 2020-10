Flavia Vento, lite con la sorella a Domenica Live: "Macché psicologo, sono una donna che prega e così ho smesso di bere" | VIDEO

25 ottobre 2020 a

Sorelle Vento contro nella puntata di domenica 25 ottobre di Domenica Live. Nel salotto di Barbara D'Urso, Flavia Vento e la sorella Sabina hanno avuto un duro confronto. Tutto è nato da alcune dichiarazioni rilasciate a un settimanale da parte di Sabina Vento, che invitava la sorella Flavia ad andare da uno psicologo.

La replica della showgirl non si è fatta attendere: "Sono sconvolta da queste dichiarazioni - ha spiegato - non ho bisogno di andare dallo psicologo, non ho alcun problema. Io sono una persona che prega e che ha smesso di bere grazie alla preghiera". Sabina ha quindi precisato: "Non ho detto niente a questo settimanale, sono solo arrabbiata perché Flavia aveva l'occasione di lavorare, in un momento storico così difficile - ha sottolineato - e invece ha abbandonato subito la casa del Grande Fratello Vip". Insomma, le critiche per Flavia Vento arrivano pure dai suoi familiari più stretti, non solo da Patrizia De Blanck.

