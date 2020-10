Stasera in tv 25 ottobre, su Rai Movie la commedia Miami beach: cast, trama e trailer | VIDEO

25 ottobre 2020 a

Commedia all'italiana su Rai Movie nella prima serata di domenica 25 ottobre. Alle 21,10 infatti andrà in onda Miami beach, per la regia di Carlo Vanzina. Nel cast Paola Minaccioni, Max Tortora, Giampaolo Morelli, Mariela Garriga, Ricky Memphis, Emanuele Propizio, Neva Leoni, Filippo Laganà, Nina Strauss e Camilla Tedeschi. La storia è ambientata a Miami, meta più ambita dai giovani del Bel Paese, che si trasferiscono a studiare; Luca, romano, figlio di Giovanni, e Valentina milanese, figlia di Olivia.

Nel volo da Roma a Miami i genitori dei due litigano con toni piuttosto accesi, non sapendo che i figli frequenteranno la stessa università. Nonostante l'odio che i loro genitori nutrono l'uno verso l'altra, tra Luca e Valentina ben presto sboccia l'amore proprio tra le mura del college. A Miami arriva anche Giulia, con alcune amiche diciassettenni, per assistere al famoso concerto dei deejay più importanti del mondo. Peccato che la giovane, che doveva andare in vacanza col padre, lo ha lasciato solo all'aeroporto fuggendo. Quest'ultimo, disperato, parte per Miami alla ricerca della figlia e per trovarla chiede aiuto a Bobo, studente fuori corso con il quale scoprirà la vita dei giovani in quella grande metropoli. Tra spiagge, università, feste e locali emerge un ritratto scherzoso del mondo degli italiani che sogna all'estero quello che in Italia non trova. Tanti equivoci e divertimento assicurato.

