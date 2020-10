Grande Fratello Vip, Guenda Goria attacca gli uomini della casa insieme a Dayane Mello: "Corteggiatori da asilo, sono desolanti" | VIDEO

25 ottobre 2020 a





Tempo di confidenze all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Terminato il gioco delle coppie, Dayane Mello, Guenda Goria e Rosalinda Cannavò (già Adua Del Vesco) si ritrovano nella Lavatrice. L’argomento della conversazione, suggerita dalla breve entrata e uscita di Francesco Oppini, che avrebbe dovuto dormire con le prime due, sono gli uomini della casa. Guenda si lamenta della scarsa carica erotica e i deboli tentativi di seduzione dei vip presenti, addirittura “da asilo”. La donna prende come esempio Pierpaolo, corteggiatore sempre respinto di Elisabetta Gregoraci. Poi il discorso vira anche sui tradimenti e qui Dayane Mello e Guenda Goria danno quasi una lezione a Rosalinda.

Confidenze tra Rosalinda Cannavò, Dayane Mello e Guenda Goria

Rosalinda dice che sono tutti fidanzati, ma la figlia di Maria Teresa Ruta ribatte che gli uomini pensano al sesso solo con Elisabetta, quando ne parlano con loro tre è solo per scherzare. Guenda considera le tre: ognuna è bella a modo a suo, ricorda anche la bellezza di Franceska, ma per quanto impegnati non c’è neanche il tentativo di una seduzione ironica. Dayane concorda e ritiene che i 30enne odierni non valgano quanto i 50enni. Le tre convengono che avrebbero tutti bisogni di ripetizioni sull’argomento, Alla conversazione si unisce anche Stefania Orlando, la quale dice che non è stato carino che Francesco Oppini si sia rifiutato di dormire con Dayane. Guenda suggerisce che l’intimità della condivisione del letto non per forza deve sfociare nel sesso, ma questo non lo capiscono. Stefania, Guenda e Dayane constatano che gli uomini d’oggi pensano solo a loro stessi, all’abbigliamento, sono troppo vanitosi. Guenda racconta un episodio che l’ha molto colpita: “L’altro giorno stavo facendo la doccia. Si sono girati tutti dall’altra parte”, tanto che la donna ha pensato di non essere in forma. Entra Enock Barwuah, che interrogato sull'argomento, si apre: "E' Elisabetta che cerca gli uomini", ha precisato. Per poi aggiungere che tanto sanno che con lei non succederebbe nulla, perché lei è impegnata mentre tutte le altre sono single. Guenda a questa risposta conclude l’argomento con delusione: "Questi uomini sono desolanti!". Difficile darle torto.

