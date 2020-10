Morto Jerry Jeff Walker, leggenda del country: scrisse Mr Bojangles, portata al successo da Nina Simone e Bob Dylan | VIDEO

25 ottobre 2020 a

a

a

Il cantautore e chitarrista statunitense Jerry Jeff Walker, noto interprete country e autore di Mr Bojangles, brano portato al successo da Nina Simone, dalla Nitty Gritty Dirt Band e da Bob Dylan (che lo ha incluso nel suo album del 1973 intitolato semplicemente Dylan), è morto ad Austin, in Texas, all’età di 78 anni dopo una lunga malattia.

Nel 2017 gli era stato diagnosticato un tumore della gola. Era nato come Ronald Clyde Crosby il 16 marzo 1942. Specializzato nel repertorio country, country rock e folk rock, Walker esordì giovanissimo con il gruppo The Tones, fondato nel 1958 nella città natale di Oneonta, nello stato di New York), per suonare poi nei piccoli locali del Greenwich Village a New York. Con il gruppo musicale Circus Maximus ha inciso due album dopodiché ha intrapreso la carriera solista. Dagli anni settanta si era stabilito ad Austin per suonare a fianco di artisti country come Willie Nelson, Guy Clark e Waylon Jennings. È stato anche interprete di canzoni di altri artisti, fra i quali Rodney Crowell (Till I Gain Control Again), Guy Clark e Bob Dylan. Oltre a Mr Bojangles ha scritto brani come LA Freeway e Redneck Mother. Dopo quasi un decennio di silenzio, nel 2018 ha pubblicato il suo ultimo About time.

