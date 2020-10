Marco Bocci a Domenica In, l'amore di Laura Chiatti: "Pianta un albero". Lui: "Facile in Umbria"

25 ottobre 2020 a

Marco Bocci a Domenica In, oggi domenica 25 ottobre 2020. L'attore su Rai 1. arriva a parlare ben presto del suo amore Laura Chiatti e della sua famiglia. Marco, umbro di Marsciano spiega subito che la priorità per un attore è l'amore e non il lavoro. La mia vita è la mia famiglia, la mia moglie e i miei figli.."

Mara Venier chiede come fanno due che fanno lo stesso lavoro. "E' più semplice di quello che si possa pensare. Ci siamo sempre organizzati. Ora - dice Bocci - siamo nella trappola che lavoriamo nello stesso momento".

Poi ecco Laura Chiatti, nota attrice e perugina pure lei, che appare nel programma in un video. Parole d'amore per il marito e una citazione: "Nella vita bisogna fare tre cose: fare un figlio, scrivere un libro, piantare un albero".

Marco Bocci, come è nato l'amore con Laura Chiatti e la foto insieme prima di Domenica In che scatena Instagram

"La follia di Laura - risponde Bocci - è che lei mi manda questo messaggio ma ogni volta che mi vede scrivere mi dice, 'ma chi vuoi che interessa quello che stai scrivendo?'. Nel mio passato comunque ne ho pianti di alberi, è facile in Umbria piantare un albero. Il mio libro? Prende spunto dal tragitto Roma-Marsciano".

