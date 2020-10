Mezz'ora in più, Carlo Bonomi e Giorgia Meloni con Lucia Annunziata e Antonio Di Bella su Rai3

25 ottobre 2020 a

Oggi, domenica 25 ottobre 2020, va in onda su Rai3 Mezz'ora in più e Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà. Appuntamento a partire dalle 14.30. Ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella sono il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, quella di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il direttore del dipartimento di Patologia Generale e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta Guido Silvestri, il chirurgo vascolare all'Humanitas di Milano Paolo Spada, il direttore dell'Agi Mario Sechi.

Fra i temi da affrontare i contagi da Covid-19 e le elezioni presidenziali americane, tutti i sondaggi indicano Joe Biden come il probabile vincitore. Il presidente Trump ha ancora il margine per sovvertire il pronostico come avvenne nel 2016?

