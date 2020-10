Ascolti tv sabato 24 ottobre 2020, Tu sì que vales batte Ballando con le stelle. Successo di Canale 5

25 ottobre 2020 a

Guerra degli ascolti del sabato sera con vittoria di Tu sì que vales. Canale 5 ottiene ilsuccesso su Ballando con le stelle. col 26.9% di share, sfiorando i 5.5 milioni di spettatori netti. Rai1 ottiene invece 4.2 milioni di spettatori netti per il 20.5% di share.

Sapiens – Un solo pianeta, in onda su Rai3, è stato visto da 1.396.000 spettatori netti per il 6.2% di share. Rai2: S.W.A.T. è stato seguito da 1.292.000 spettatori netti per il 5.1% di share.

Criminal Minds è stato seguito da 1.012.000 spettatori netti per il 4.1% di share. Monster Trucks, in onda su Italia1, è stato visto da 1.023.000 spettatori netti per il 4.2% di share. Il cult Trappola di Cristallo, con Bruce Willis, è stato visto da 710.000 spettatori netti per il 3.2% di share. La puntata di Atlantide dedicata a Marco Pantani intitolata: Pantani, vita e morte di un pirata, è stato vista da 447.000 spettatori con uno share del 2.1%.

