Stasera in tv 25 ottobre, su Rete4 il thriller The town di e con Ben Affleck: trama e trailer | VIDEO

25 ottobre 2020 a

Appuntamento con il thriller nella prima serata di Rete4 domenica 25 ottobre. Alle 21,30 andrà in onda The town, diretto e interpretato da Ben Affleck, con Rebecca Hall. La pellicola è uscita al cinema nel 2010 e ha incassato circa 154 milioni di dollari in tutto il mondo.

La trama è incentrata su Doug MacRay, che insieme alla sua banda composta da James “Jem” Coughlin, Albert “Gloansy” Magloan, e Desmond “Dez” Elden, sta organizzando quella che sarà il suo colpo più grosso. Ma nel frattempo Doug deve anche sistemare un problema che si è creato con l’ultima rapina che ha realizzato. Il colpo è andato male e la banda ha dovuto rapire la direttrice della banca, Claire, per poi rilasciarla. Visto che non vuole lasciare tracce, e che l'Fbi li sta cercando, Doug si rimette in contatto con lei per evitare che parli. Passando del tempo con Claire, Doug si innamorerà di lei e da quel momento inizia a pensare di lasciare il giro delle rapine. Ma Doug non aveva immaginato quanto fosse difficile lasciarsi alle spalle un mondo criminale, e incontrerà le resistenze del boss per cui lavora. Fiato sospeso e colpi di scena assicurati.

