Grande Fratello Vip, balli e sguardi sensuali tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Ma lui: "Non ce la faccio più" | VIDEO

Pierpaolo Pretelli non ce la fa più. Il corteggiamento a Elisabetta Gregoraci non sembra essere andato a buon fine, con la showgirl che ha ammesso di pensare a un'altra persona fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Il modello quindi si sfoga in giardino con Dayane Mello e ammette in lacrime che non sa più come comportarsi. La top model brasiliana gli confida che a suo parere ha sbagliato la modalità di approccio, perché si è intestardito nella ricerca dell’identità del corteggiatore di Elisabetta all’esterno. Eppure anche nelle ultime ore Pretelli e la Gregoraci si sono dimostrati molto vicini, con balli e sguardi sexy.

Ballo Gregoraci Pretelli

Dayane Mello continua a dire la sua: "Interessandoti a cosa c'è fuori hai creato uno scenario in cui tu sei la vittima e lei il carnefice", ha spiegato. La brasiliana ha invitato dunque Pierpaolo a focalizzarsi di più su ciò che sta accadendo tra i due all’interno della Casa. Intanto l'ex tronista prosegue imperterrito e ricopre di baci Elisabetta Gregoraci, che però appare un po' imbarazzata.

Baci di Pretelli a Elisabetta

Alla fine della discussione tra Pierpaolo e Dayane, il ragazzo arriva alla conclusione: "Non voglio che passi per quello che non è". Chissà se questa mossa potrà portare a una evoluzione della coppia.

