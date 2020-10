Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini sempre più in sintonia con Maykel Fonts. E il marito Mauro Floriani è geloso | VIDEO

25 ottobre 2020 a

Prosegue con successo, pur con qualche polemica con la giuria e con Selvaggia Lucarelli in particolare, l'esperienza di Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle.

L'ex parlamentare sta regalando spettacolo insieme al partner Maykel Fonts, a cui non disdegna apprezzamenti anche focosi. E così Mauro Floriani, marito della Mussolini, coinvolto anni fa nello scandalo della prostituzione minorile al quartiere Parioli di Roma, sembra essere geloso del ballerino.

Lo scoop è del settimanale Nuovo: "Floriani sarebbe geloso della sintonia tra la moglie e il suo maestro di ballo". Alessandra Mussolini tuttavia non sembra curarsi più di tanto di questo inaspettato atteggiamento del marito. Floriani indirettamente coinvolto nell'ennesima discussione tra l'ex parlamentare e Selvaggia Lucarelli. Tutto è nato dalla clip di presentazione del ballo, in cui Alessandra ripercorreva il rapporto con il marito: "Ho messo la famiglia sopra ogni cosa", ha detto nel video. Al rientro in studio la giornalista ha puntualizzato: "Non credo sia un messaggio corretto, non si può passare sopra tutto. Ognuno fa le sue scelte, ma si può tranquillamente vivere pure senza marito", ha affermato la Lucarelli. La polemica tra le due continua.

