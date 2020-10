Oggi in tv domenica 25 ottobre 2020 su Rai1 Paesi che vai con Livio Leonardi: le nobili famiglie della Marca Trevigiana

25 ottobre 2020 a

“Paesi che vai”, va in onda oggi domenica 25 ottobre, alle 9.40 su Rai1. Le vicende - tra realtà storica e leggenda - delle nobili famiglie della Marca Trevigiana, castelli e città murate fra le dolci colline del Prosecco, patrimonio dell'Unesco, sono al centro del nuovo appuntamento.

Il racconto inizia da Treviso, una delle città dell'esilio di Dante Alighieri, una piccola Venezia attraversata dai fiumi Sile e Cagnano, ma anche una città con poderose cinta murarie per difendersi dagli attacchi dei nemici ai tempi delle lotte tra la Repubblica marinara di Venezia e le altre signorie italiane e internazionali.

L'itinerario prosegue a Castel San Salvatore, dimora ancora oggi dei discendenti dei Conti Collalto, dinastia di derivazione longobarda con una storia millenaria, per poi passare a Castel Brando, con il casato dei valorosi cavalieri Brandolini, al castello di Conegliano, di cui rimane solo una torre, per arrivare al Castello di Asolo, in cui la Regina Caterina Cornaro, si trasferì dall'isola Cipro per trasformarlo in un corte rinascimentale di artisti, letterati come Pietro Bembo e pittori del calibro di Lorenzo Lotto.

Si andrà poi a curiosare tra le eccellenze cinematografiche della zona, perché non sono pochi i registi che hanno scelto questi luoghi per ambientare i loro film, tra cui Liliana Cavani con il suo thriller internazionale “Il gioco di Ripley” e Pietro Germi con la commedia all'italiana “Signore e Signori” ambientata a Treviso.

E, infine, un altro luogo magico Patrimonio dell'Unesco: il parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, noto per i maestosi giganti di pietra, che presenta una piacevole novità faunistica: il ritorno del gatto selvatico.

