Marco Bocci, come è nato l'amore con Laura Chiatti e la foto insieme prima di Domenica In che scatena Instagram

25 ottobre 2020 a

Marco Bocci ospite di Domenica In oggi domenica 25 ottobre 2020. Da Mara Venier su Rai1 parlerà del suo ultimo romanzo “In provincia si sogna sbagliato”. Ma se dici Marco Bocci pensi anche alla moglie, perugina pure lei e quotata attrice, Laura Chiatti. Non mancheranno infatti domande di Zia Mara sulla vita privata. La coppia è affiatatissima e proprio a poche ore dall'apparizione di Marco nel programma, su Instagram ecco una foto singolare dei due insieme. "Stasera è così..." scrive l'attore per presentare l'ennesimo siparietto social. Marco e Laura sono genitori di Enea e Pablo.

Un grande amore, tanto che Laura ricorda ancora il primo bacio. Sul settimanale Chi, ha raccontato nel maggio scorso cosa è successo fra i due: “La nostra storia è cominciata come un’amicizia e ricordo così bene il giorno che ci siamo baciati, il 6.12.13, che me lo sono tatuato. Siamo molto compatibili, ci piace ironizzare, quando le donne mi scrivono “beata te che stai con Bocci” è perché lo immaginano con la camicia aperta, sporco di sangue o con le t-shirt strette, e non sanno che sono così perché sbaglio a lavarle!“.

