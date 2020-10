Domenica Live e Live Non è la d'Urso: gli ospiti di oggi domenica 25 ottobre 2020 su Canale 5

25 ottobre 2020 a

Attesa per l'appuntamento domenicale di oggi 25 ottobre 2020, su Canale 5 con i due programmi di Barbara d'Urso. Alcuni degli ospiti non sono stati annunciati per far crescere ancor di più l'attenzione sui fortunati programmi Mediaset.

Live Non è la d'Urso, Mino Magli: "Io fidanzato con Elisabetta Gregoraci, mi diceva che c'era un contratto con Briatore" | Video

A quanto trapela, nel pomeriggio a Domenica Live, Barbara d’Urso riceverà Orietta Berti e Pippi Calzelunghe. Spazio poi nel corso della trasmissione alle sorelle Vento, Flavia e Sabina. Le due hanno avuto diversi dissapori in passato.

A Live Non è la D’Urso invece (il programma va in onda in serata), saranno sicuri protagonisti Rita Dalla Chiesa, Morgan, Gina Lollobrigida e altri ospiti non ancora annunciati.

