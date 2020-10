Da Noi a ruota libera, anticipazioni e ospiti di Francesca Fialdini oggi domenica 25 ottobre su Rai1

25 ottobre 2020 a

Francesca Fialdini conduce “Da Noi… A Ruota Libera”, oggi domenica 25 ottobre alle 17.20 su Rai1, Appuntamento in diretta con in studio - annunbcia la Rai nelle anticipazioni - i due attori Marco Giallini ed Edoardo Leo. Interverrà nel corso della puntata l’attore comico Francesco Paolantoni. Infine, la storia di una donna con un passato da modella di successo, costretta a reinventarsi diventando una capitana d’industria. Come sempre al centro del programma c'è il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo che sono accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri.

