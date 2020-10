Ballando con le Stelle, il tango di Red Canzian sulle note di Uomini Soli I VIDEO

25 ottobre 2020 a

Red Canzian si è esibito a Ballando con le Stelle, il programma televisivo del sabato sera di Rai1, nelle vesti di ballerino per una notte. Con il cantante, ex dei Pooh, Ornella Boccafoschi. La coppia ha interpretato un tango, introdotto dallo stesso Canzian che ha cantato uno dei grandi successi dei Pooh, "Uomini soli".

"Ho sempre suonato... e dall’altra parte, con quelli che ballavano, non ci sono mai stato. E mi dicevo: prima o poi però devo provare..." ha raccontato Canzian che non ha dimenticato un saluto a tutti i musicisti in difficoltà in questo periodo di Covid in cui spettacoli e concerti sono annullati.

