Tu si que vales a luci rosse: pittore dipinge con il suo organo sessuale il ritratto di Rudy Zerbi. Le battute di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli

25 ottobre 2020 a

Clicca qui per vedere il video del pittore che realizza il ritratto di Rudy Zerbi.

Incredibile esibizione a luci rosse a Tu si que vales. Il pittore Brent Ray Fraser si presenta sul palco del talent di Canale 5 e chiede di poter dipingere il ritratto di uno dei membri della giuria. La scelta cade su Rudy Zerbi che si mette in posa davanti alla tela. Solo che c'è un vero e proprio colpo di scena: il pittore non impugna i pennelli, si spoglia completamente nudo e inizia a dipingere con il suo organo sessuale tra lo stupore generale. All'inizio a qualcuno sembra che ci sia il trucco, ma non è così: Brent Ray Fraser dipinge proprio con il suo pene. Fioccano le battute di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi si dice felicissimo per quello che sta accadendo.

Dopo qualche minuto l'opera è finita. Il pittore indossa un accappatoio e mostra la tela che viene giudicata una vera e propria opera d'arte. Un numero mai visto.

