Tu si que vales, Jessica Carbone fa piangere tutti: balla in nome del fidanzato morto. "Un amore universale" | Video

A Tu si que vales la ballerina Jessica Carbone fa piangere una parte giuria e numerosi settori del pubblico. Si presenta sul palco della trasmissione di Canale 5 condotta da Belen Rodriguez e propone una bella coreografia. Lo fa versando le lacrime mentre balla, sfiorando e poi stringendo una maglietta da uomo, alzando spesso occhi e braccia verso il cielo. Alla fine del numero, alle sue spalle spunta una foto in cui è in compagnia del suo fidanzato, Antonino. Fidanzato che non c'è più. Jessica racconta le difficoltà che ha avuto nel superare il dolore per la perdita del suo amore e contemporaneamente preparare un numero a cui non avrebbe mai pensato: "Lo so che adesso lui è orgoglioso di me. Spero che il nostro amore universale vi sia arrivato". La giuria composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari ovviamente la promuove, quella popolare le assegna il 91%. Clicca qui per vedere il numero di Jessica Carbone.

