Ballando con le Stelle, Gilles Rocca si avvicina troppo a Guillermo Mariotto: "Guarda me, non il telefono"

24 ottobre 2020 a

a

a

Scintille a Ballando con le Stelle tra Gilles Rocca e Guillermo Mariotto. L'attore si era appena esibito in un tango con l'insegnante Lucrezia Lando e stava ascoltando il parere dei giurati, quasi tutti piuttosto entusiasti. Lo stilista di origini venezualene ha dichiarato di non averla gradita e ha attribuito un punteggio molto basso. Gilles non ha resistito e ha risposto alla provocazione invitandolo a stare più attento: "Guardami. non guardare il telefono, non stai dedicando il tempo che dovresti perché ti distrai". Nel dire queste parole Rocca si è avvicinato a Mariotto mostrando il petto e quasi annullando il distanziamento richiesto dalle restrizioni anti Covid. Milly Carlucci è dovuta intervenire per sedare gli animi.

Ballando con le Stelle, Costantino della Gherardesca balla il kpop e fa litigare Zazzaroni con Mariotto

Poi Selvaggia Lucarelli ha avuto da ridire sulla personalità dell'attore e lui ha risposto "sono molto fumantino e guerrafondaio, ma in questo periodo non posso arrabbiarmi per niente", ha detto il concorrente scatenando la rabbia della giornalista: "Non fare della retorica, non c'entra niente". Cosi Milly è costretta di nuovo a intervenire: "Il patto che noi facciamo con gli italiani è di essere leggeri. Non ci dobbiamo vergognare, per fortuna ci pensano i tg a dare il senso di quello che stiamo vivendo realmente. Noi giochiamo per fortuna" ha sottolineato la conduttrice difendendo il programma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.