Tu si que vales, Maria De Filippi e la pashmina secondo Sabrina Ferilli. Vocale in diretta, l'attrice: "Puoi evitare di far sentire i ca**i miei" | VIDEO

Simpatica gag durante la settima puntata di Tu si que vales tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. La conduttrice di Uomini e donne e Amici ha preso in giro l'attrice insieme a Gerry Scotti. Maria infatti ha confidato al collega giurato come secondo la Ferilli pashmina si pronunci in realtà "pashmirina".

Gag tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli su pashmirina

"Per forza, viene dal Cashmere, che senso ha dire pashmina", ha replicato tra il serio e lo scherzoso Sabrina. Maria De Filippi tuttavia non contenta è andata a ripescare un messaggio vocale mandatole dalla stessa attrice, che simpaticamente ha sbottato: "Puoi anche evitare di far sentire i ca**i miei in diretta". Risate ovviamente generali.

