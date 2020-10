Ballando con le Stelle, Costantino della Gherardesca balla il kpop e fa litigare Zazzaroni con Mariotto

24 ottobre 2020 a

a

a

Uno dei grandi protagonisti dell'edizione 2020 di Ballando con le Stelle, amatissimo dal pubblico in particolare sui social, è Costantino della Gherardesca. Con l'aristrocratico conduttore fa coppia Sara Di Vaira e insieme nella puntata di sabato 24 ottobre hanno messo in scena una coreografia - sulla musica kpop - all'insegna del freestyle partendo dalla canzone per bambini Baby Shark.

Ballando con le Stelle, Todaro su Isoardi: "Faccio il guardone". E lei si spoglia come il film Nove settimane e mezzo

Parrucca e abito rosa, Costantino è stato come al solito divertente ma il bello - come sempre - è arrivato nel momento in cui si è espressa la giuria. Prima le scintille tra la coppia di ballerini e Carolyn Smith, poi dopo una buona votazione, sono stati fulmini tra Zazzaroni (spalleggiato da Selvaggia Lucarelli) e Mariotto. Il primo ha dato sei come voto, ma ha contestato quello del collega che ha elargito un nove. "Posa il fiasco" lo attacca Zazzaroni, "stai zitto" risponde Mariotto. Giuria spaccata, ma Costantino se la ride

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.