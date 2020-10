Tu si que vales, il saltatore Thomas conquista giuria e pubblico. Poi strizza l'occhio a Rudy Zerbi: che intesa tra i due | VIDEO

24 ottobre 2020 a

Il momento di Thomas, saltatore con la corda, è tra quelli più elettrizzanti della puntata di sabato 24 ottobre su Canale5 di Tu si que vales. L'atleta ha conquistato giudici e pubblico presente, non disdegnando anche una simpatia particolare per Rudy Zerbi. Quest'ultimo insieme a Teo Mammucari ha preso il centro del palco per poi eseguire una performance proprio come Thomas.

Thomas e il siparietto con Rudy Zerbi

Ma gli esiti purtroppo sono stati decisamente insufficienti. La prova tuttavia ha suscitato divertimento e ilarità. Rudy si è poi allontanato insieme al saltatore, che ha scatenato pure Alessio Sakara, uno che di allenamenti simili ne ha fatto una ragione di vita.

