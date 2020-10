Ballando con le stelle 2020, Elisa Isoardi pubblica il video dello spogliarello davanti a Todaro: "Vi siamo piaciuti?"

24 ottobre 2020 a

a

a

Elisa Isoardi pubblica il video dello spogliarello davanti a Raimondo Todaro. E' questa l'esibizione a Ballando con le stelle 2020 nella puntata su Rai1 di sabato 24 ottobre 2020. Elisa è stata in dubbio per via dell'infortunio, invece ha partecipato col piede fasciato e ha postato le immagini sul proprio account Instagram.

Un po’ “9 settimane e mezzo” un po’ “Grey’s Anatomy”... ma noi ce l’abbiamo messa comunque tutta! E voi, che ne pensate? Vi siamo piaciuti? Continuate a sostenerci", scrive nella dida a corredo del video, Elisa Isoardi. L'esibizione è risultata all'altezza delle aspettative e anche molto sexy.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.