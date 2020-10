Tu si que vales, Belen Rodriguez incanta con un vestito cortissimo. Poi chiama Sabrina Ferilli sul palco: succede di tutto | VIDEO

24 ottobre 2020 a

a

a

Puntata subito scoppiettante quella di Tu si que vales di sabato 24 ottobre su Canale5. I talenti più disparati si stanno sfidando con esibizioni bizzarre e straordinarie, ma gli spettatori sono distratti anche dal look di Belen Rodriguez e Sabrina Ferilli, insieme a Maria De Filippi le regine del talent show del sabato sera di Mediaset.

E così Belen, splendida in un completino che valorizzava le sue gambe sinuose e toniche, ha coinvolto la bellissima Sabrina (in verde) in una gag dove l'attrice ha dovuto affrontare come sempre delle sfide che hanno messo a dura prova le sue coronarie: buio, voci di streghe in pieno clima Halloween, quando la Ferilli è al centro del palco le risate sono assicurate.

