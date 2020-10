Ballando con le Stelle, Todaro su Isoardi: "Faccio il guardone". E lei si spoglia come il film Nove settimane e mezzo

24 ottobre 2020 a

A Ballando con le Stelle - programma del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci - era molto attesa l'esibizione di Elisa Isoardi dopo l'infortunio. Caviglia fasciata, la conduttrice ha interpretato Kim Basinger in Nove settimane e mezzo, iconico film degli anni Ottanta.

Prima del ballo sulle note della canzone del film, Raimondo Todaro si è prodotto in una battuta trasformatasi immediatamente in gaffe. Il ballerino, nei panni di Mickey Rourke, ha detto: "Io faccio come tutti gli italiani, il guardone". L'esibizione della coppia comunque piace, anche perché lo streap tease di Elisa fa sognare i telespettatori e i social.

