Iva Zanicchi a Verissimo: "Il mio compagno ha un tumore, ma lui ci ride pure. A me questa cosa fa venire i brividi" | VIDEO

Ospite di Verissimo su Canale5 da Silvia Toffanin nella puntata di sabato 24 ottobre, Iva Zanicchi si è raccontata a 360 gradi, parlando pure del recente coming out di Gabriel Garko, avvenuto nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip: "Ha fatto bene", ha sottolineato la cantante.

Iva Zanicchi a Verissimo parla di Gabriel Garko

Iva Zanicchi poi prosegue: "In quegli anni aveva tante fanciulle innamorate di lui, era un macho. Se avesse detto che era gay non avrebbe più potuto interpretare certi ruoli", ha aggiunto. "Lo sapevamo tutti, ma ripeto: ha fatto bene", ha concluso. Il discorso poi si è fatto più serio, quando Iva Zanicchi ha svelato come al compagno Fausto Pinna sia stato diagnosticato un tumore.

Iva Zanicchi e la malattia del compagno

"Si è ricoverato al centro tumori e stiamo lottando ancora ma devo dire che lui è una iena. Ha fatto la chemio ma sta qui con me. È un toro, è forte ma credo che ne usciremo. Ne parlo al plurale perché siamo insieme in questa cosa", ha confidato. La cantante ha quindi concluso: "Lui ci ride pure - ha raccontato -. A me questa cosa fa venire i brividi. C’è ancora da fare: bisogna sempre lottare e avere fiducia".

