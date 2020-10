Seconda serata tv: su Rai Movie il film "Il colore nascosto delle cose". La trama

24 ottobre 2020 a

a

a

Seconda serata tv, sabato 24 ottobre, con il film "Il colore nascosto delle cose" su Rai Movie (ore 23,15). Pellicola italo-svizzera, del 2007, genere drammatico-sentimentale. Silvio Soldini dirige Valeria Golino e Adriano Giannini in una vibrante storia d'amore.

Frantic, seconda serata tv su Iris con il film di Roman Polanski

La trama: Teo è un uomo che conduce una vita frenetica, lavora come creativo presso un'agenzia pubblicitaria e nella vita privata sfugge da ogni responsabilità con le sue conquiste femminili. Emma ha perso la vista durante l'adolescenza, ma non si è fatta abbattere dal suo handicap e conduce una vita appagata lavorando come osteopata. L'incontro tra i due fa nascere una passione; per Emma Teo è l'uomo adatto per concedersi una distrazione dopo la separazione dal marito, mentre per Teo Emma è una donna totalmente diversa dalle donne che ha conosciuto finora. Le loro vite, totalmente diverse, e il modo differente di vedere il mondo li travolgeranno e li cambieranno per sempre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.