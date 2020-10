Elisa Isoardi, arrivo a Ballando con le stelle 2020: "Non mollo, sono in studio e stasera vedrete" | Video

24 ottobre 2020 a

Elisa Isoardi partecipa a Ballando con le Stelle di stasera, sabato 24 ottobre 2020, nonostante l'infortunio. E' appena arrivata negli studi di Rai 1 dove in diretta ci sarà la puntata condotta da Milly Carlucci. Elisa, con la caviglia fasciata, appare in un video postata sul proprio account Instagram, insieme a Raimondo Todaro.

"Ve lo avevo detto... Io sono una che non molla mai! Intanto sono arrivata in studio... cosa succederà stasera? Lo scoprirete tra poco... intanto mai come oggi abbiamo bisogno di voi!", scrive la conduttrice lasciando intendere che ci saranno sorprese. L'infortunio, pare di capire, non la fermerà.

