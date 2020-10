Stasera in tv 24 ottobre, in seconda serata su Italia1 Daddy's home: cast, trama e trailer | VIDEO

24 ottobre 2020 a

Divertente commedia in seconda serata su Italia1 sabato 24 ottobre. Dalle 23,30 infatti andrà in onda Daddy's home, per la regia di Sean Anders e John Morris. La trama racconta la storia di Brad Whitaker, conduttore radiofonico, che sta cercando di conquistare l'affetto e il rispetto dei figli di sua moglie, nella speranza che presto possano chiamarlo papà.

Ma i suoi piani saltano per aria quando il padre biologico, Dusty Mayron, superfigo, ritorna. In men che non si dica i due uomini si ritrovano immersi in una guerra puerile che, in un'escalation di competitività, diventa una tragicomica gara per il miglior papà di sempre. Protagonisti Will Ferrell e Mark Wahlberg: nel cast anche Linda Cardellini e la supermodella Alessandra Ambrosio.

