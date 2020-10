Raoul Bova a Verissimo, l'ex moglie rivela: "Quando mi ha lasciato per una donna più giovane mi ha fatto sentire una nullità"

24 ottobre 2020 a

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, è tornata a parlare della fine del matrimonio con l'attore. Attore che sabato 24 ottobre insieme all'attuale compagna Rocio Munoz è stato ospite a Verissimo su Canale5. Chiara Giordano ha rivissuto al settimanale F la rottura con l'ex marito, suo compagno per 13 anni e padre dei suoi due figli: "Quando tuo marito se ne va via con una donna più giovane, ti senti una nullità come donna, come moglie”, ha ammesso. La loro separazione è stata burrascosa, ora i rapporti sono più sereni, anche perché pure Chiara ha ritrovato la serenità in amore. La Giordano ha quindi ricordato come abbia conquistato Raoul Bova: "Ballando il Meneito, credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici: come eravamo noi", ha sottolineato. Una favola che però non ha avuto il lieto fine.

