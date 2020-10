Stasera in tv, 24 ottobre, il film "L'uomo bicentenario" su Tv8. La trama

24 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 24 ottobre, su Tv8 va in onda il film L'uomo bicentenario (ore 21,30). Pellicola americana, genere fantastico, del 1999, regia di Chris Columbus, nel cast ci sono Robin Williams, Sam Neill, Oliver Platt ed Hallie Kate Eisenberg. Tratto dal romanzo The Positronic Man.

La trama: Richard Martin decide di farsi un regalo: un robot NDR-114 nuovo di zecca che sua figlia piu' piccola, che lo ha scambiato per un androide ribattezza Andrew. Ma Andrew non e' un androide, ma un robot acquistato per svolgere i compiti piu' umili: cucinare, pulire, badare ai bambini e giocare con loro. Ma un incidente provocato dalla figlia piu' piccola di Richard spinge tutta la famiglia a trattarlo come un essere umano. E dal canto suo anche Andrew comincia a provare sentimenti quasi umani.

