Stasera in tv, 24 ottobre, il film "Firewall - Accesso negato" su Iris. La trama

24 ottobre 2020 a

a

a

Stasera in tv, sabato 24 ottobre in prima serata, appuntamento con il film "Firewall - Accesso negato" che andrà in onda su Iris (ore 21). Pellicola americana del 2006, genere thriller, la regia è di Richard Loncraine, nel cast ci sono Harrison Ford, Virginia Madsen e Paul Bettany.

Stasera in tv, 24 ottobre, il film Pane e Tulipani su Rai Movie. La trama

La trama: esperto di sicurezza di una banca è costretto a invadere il sistema che lui stesso ha protetto per salvare la propria famiglia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.