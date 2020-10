Stasera in tv, 24 ottobre, il film Pane e Tulipani su Rai Movie. La trama

24 ottobre 2020 a

Stasera in tv, sabato 24 ottobre, su Rai Movie va in onda il film "Pane e tulipani" (ore 21,10). Pellicola italiana, genere romantico, del 2000, la regia è di Silvio Soldini. Nel cast ci sono Licia Maglietta, Bruno Ganz, Giuseppe Battiston, Antonio Catania e Marina Massironi.

La trama: Rosalba, casalinga di Pescara, e' in gita con tutta la famiglia a Paestum. Per un contrattempo viene dimenticata in un autogrill. Lei ci rimane male e, invece di attendere il ritorno del marito e della prole, decide di tornare a casa da sola. Ma quando si ritrova su un'auto diretta a Venezia cede al fascino di una vacanza imprevista. Mimmo, il marito, infuriato, assolda un idraulico appassionato di gialli, per tentare di scovarla.

