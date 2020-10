Alessandro Preziosi, su Rai5 lo spettacolo teatrale "Il ponte" stasera 24 ottobre

24 ottobre 2020 a

Un monologo interpretato e diretto da Alessandro Preziosi è lo spettacolo “Il ponte” che Rai Cultura propone sabato 24 ottobre alle ore 21.15 su Rai5. L'attore accompagnato dallo Stefano Di Battista Jazz Quartet mette in scena un monologo composto da Carmelo Penisi e Massimiliano Durante nel 2008, che tematizza l'architettura come perenne e coraggiosa sfida dell’uomo che non si lascia soggiogare dalle leggi della natura, partendo da un efficacie quanto surreale pretesto: il ponte sullo Stretto di Messina si farà.

Lo spettacolo fa parte di un ciclo di appuntamenti dedicati a Preziosi. Il punto di vista della narrazione è quello paradossale a tratti sottilmente ironico di un operaio edile morto durante l'ipotetica costruzione del Ponte sullo stretto di Messina, e che già dal suo surreale incipit pone amaramente il fuoco su una delle questioni più importanti e spesso più trascurate dalla storia e dalla opinione pubblica, ovvero il costo umano delle grandi opere e, più in generale, delle grandi imprese umane.

